19:01Происшествия
В Польше мужчина 13 лет общался и смотрел телевизор с мумией своей матери
Фото: depositphotos/marcociannarel
В Польше мужчина 13 лет хранил мумифицированное тело своей матери на диване и смотрел с ним телевизор. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что 13 лет назад мужчина по имени Мариан раскопал могилу женщины, так как не мог смириться с ее уходом. 76-летний Мариан поддерживал состояние тела матери и общался с ней во время просмотра телепередач.
Как сообщают местные жители, мужчина всегда был отшельником, сокращая общение с кем-либо до минимума.
Тело матери поляка удалось обнаружить его зятю, когда он решил приехать в гости. Он заметил странное поведение Мариана и решил вызвать к дому бригаду медиков, которые и обнаружили труп на диване.
"Согласно ДНК, труп принадлежит матери Мариана, которая умерла в 2010 году", – говорится в сообщении.
Мариан был задержан сотрудниками полиции, его обвиняют в осквернении трупа. Тело женщины было перезахоронено.
Ранее в одной из столичных квартир на улице Говорова было найдено тело мужчины, которое лежало в диване. По факту обнаружения тела правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Отмечается, что умершим был хозяин квартиры.
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