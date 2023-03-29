В Польше мужчина 13 лет общался и смотрел телевизор с мумией своей матери

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В Польше мужчина 13 лет хранил мумифицированное тело своей матери на диване и смотрел с ним телевизор. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 13 лет назад мужчина по имени Мариан раскопал могилу женщины, так как не мог смириться с ее уходом. 76-летний Мариан поддерживал состояние тела матери и общался с ней во время просмотра телепередач.

Как сообщают местные жители, мужчина всегда был отшельником, сокращая общение с кем-либо до минимума.

Тело матери поляка удалось обнаружить его зятю, когда он решил приехать в гости. Он заметил странное поведение Мариана и решил вызвать к дому бригаду медиков, которые и обнаружили труп на диване.

"Согласно ДНК, труп принадлежит матери Мариана, которая умерла в 2010 году", – говорится в сообщении.

Мариан был задержан сотрудниками полиции, его обвиняют в осквернении трупа. Тело женщины было перезахоронено.

Ранее в одной из столичных квартир на улице Говорова было найдено тело мужчины, которое лежало в диване. По факту обнаружения тела правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Отмечается, что умершим был хозяин квартиры.



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