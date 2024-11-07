Инвалид в центре Москвы сутки пролежал на полу квартиры рядом с телом умершей жены

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Спасатели, которые прибыли на помощь 54-летнему москвичу-инвалиду, обнаружили в квартире тело его жены, погибшей примерно неделю назад. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что мужчина сам обратился в оперативные службы, которым сообщил, что упал в своей квартире в Таганском районе. По его словам, после падения он более суток не мог подняться из-за инвалидности.

Вскоре спасатели вскрыли дверь в квартиру и обездвиженного мужчину госпитализировали. В соседней комнате же было обнаружено тело женщины 1987 года рождения, которая, как оказалось, являлась супругой пострадавшего.

По данному факту проводится разбирательство, выясняются обстоятельства смерти женщины.

Ранее в США полицейские обнаружили мумию мужчины в туалете дома его матери. Это произошло в городе Окленд, когда правоохранители искали 95-летнюю Надин Паркер по просьбе одного из ее родственников. Выяснилось, что женщину два года назад перевели в дом престарелых, но при проверке ее жилища было найдено мумифицированное тело мужчины.