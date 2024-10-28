CBS News: полиция в США нашла мумию мужчины в туалете дома его матери

Фото: 123RF/stockdeca

В США полицейские обнаружили мумию мужчины в туалете дома его матери, сообщает телеканал "360" со ссылкой на CBS News.

Это произошло в городе Окленд, когда правоохранители искали 95-летнюю Надин Паркер по просьбе одного из ее родственников. Выяснилось, что женщину два года назад перевели в дом престарелых, но при проверке ее жилища было найдено мумифицированное тело мужчины.

Полицейские обратили внимание, что дорога к дому и все подступы к нему были завалены мусором. В некоторых местах его высота достигала трех метров. Внутри дома все так же было завалено отходами и стоял неприятный запах.

Тело обнаружили в туалете дома. Оно не было завернуто в ткань, но останки мужчины начали высыхать из-за температуры в закрытой ванной комнате. В полиции считают, что он умер естественной смертью, однако причина его гибели все еще выясняется.

Кроме того, полицейские нашли в доме живого мужчину. Он был в плохом состоянии и "с плесенью, растущей из его уха". Соседи рассказали, что часто видели его на улице, но он не проявлял агрессии.

Между тем в Польше мужчина 13 лет хранил мумифицированное тело своей матери на диване и смотрел с ним телевизор. Мужчина по имени Мариан раскопал могилу женщины, так как не мог смириться с ее уходом. 76-летний Мариан поддерживал состояние тела матери и общался с ней во время просмотра телепередач.

Как сообщают местные жители, мужчина всегда был отшельником, сокращая общение с кем-либо до минимума. Тело матери поляка удалось обнаружить его зятю, когда он решил приехать в гости. Он заметил странное поведение Мариана и решил вызвать к дому бригаду медиков, которые и обнаружили труп на диване.