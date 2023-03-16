В МВД рассказали о семье из Екатеринбурга, где дети провели три дня с телами родителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В полиции раскрыли некоторые подробности жизни супругов, тела которых нашли в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге. Двухлетний мальчик и трехмесячная девочка провели несколько дней рядом с телами умерших родителей. О происшествии сообщает телеканал "360".

Как отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшими оказались граждане 1993 и 1997 годов рождения.

Выяснилось, что супруги были безработными. Кроме того, мужчина имел три судимости: его признали виновным в угоне в 2014 году, а в 2019 году осудили за оскорбление представителя власти и за нарушение правил дорожного движения.

Найденных детей госпитализировали. По предварительной информации медиков, у них было обезвоживание.

"Давность смерти их родителей – порядка двух суток. Точную причину смерти установят в ближайшее время в ходе судебно-медицинской экспертизы", – добавил Горелых.

Также стало известно, что семья проживала в съемном жилье. Сам хозяин квартиры сейчас находится в Санкт-Петербурге.

Следователи установят все обстоятельства и причину гибели супругов.

Ранее тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в одной из столичных квартир на Ленинском проспекте.

Правоохранители выяснили, что муж и жена проживали в съемной квартире. Близкие и родственники не могли выйти на связь с ними в последнее время. По факту обнаружения тел следователи завели уголовное дело.

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