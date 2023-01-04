Мумию женщины обнаружили в отеле в центре Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, тело успело мумифицироваться. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию поступило сообщение, что на кровати в одном из номеров гостиницы на спине лежит мертвая женщина.

"Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Прибывшие на место правоохранители убедились, что так и есть", – говорится в сообщении.

Уточняется, что первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти или повреждений, полученных при борьбе.

По данным журналистов, погибшей оказалась 34-летняя уроженка Тюмени. По предварительным данным, она скончалась от передозировки запрещенными веществами.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили труп 36-летней женщины с телесными повреждениями. Тело было найдено в бытовке в Останкинском районе.

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