Труп женщины обнаружили в бытовке в Останкине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп женщины обнаружили в бытовке в Останкинском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Труп 36-летней женщины с телесными повреждениями найден в бытовке на улице Бочкова", – уточнили в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливается причина смерти женщины.

Ранее сообщалось, что на улице Берзарина в Хорошёво-Мнёвниках люди жили с мертвым соседом 15 лет. Мумифицированный труп обнаружила 63-летняя владелица одной из комнат в коммунальной квартире, после того как решила забрать оттуда свои вещи. По версии полиции, мужчина умер от сердечной недостаточности.

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