18:10Происшествия
Труп женщины обнаружили в бытовке в Останкине
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Труп женщины обнаружили в бытовке в Останкинском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Труп 36-летней женщины с телесными повреждениями найден в бытовке на улице Бочкова", – уточнили в сообщении.
По факту инцидента проводится проверка, устанавливается причина смерти женщины.
Ранее сообщалось, что на улице Берзарина в Хорошёво-Мнёвниках люди жили с мертвым соседом 15 лет. Мумифицированный труп обнаружила 63-летняя владелица одной из комнат в коммунальной квартире, после того как решила забрать оттуда свои вещи. По версии полиции, мужчина умер от сердечной недостаточности.
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