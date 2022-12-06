Пьяный мужчина сжег знакомую в квартире на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве 51-летний мужчина поджег знакомую. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что днем 3 декабря двое мужчин и женщина собрались в квартире на 9-й улице Соколиной Горы. Во время ссоры один из них облил неизвестной жидкостью комнату, где находилась его знакомая. После чего мужчина поджег помещение.

Женщина была госпитализирована с ожогами 70% тела. Спустя три дня после происшествия она скончалась в больнице.

Представитель правоохранительных органов заявил, что злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее житель Хабаровского края убил и сжег таксиста, чтобы угнать его автомобиль. Убийство произошло в начале ноября. Мужчина вызвал ранее знакомого 62-летнего водителя и попросил отвезти его в район кладбища. Там он избил таксиста по голове деревянной палкой и поджег его труп.

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