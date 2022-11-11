Житель Хабаровского края убил и сжег таксиста, чтобы угнать его автомобиль

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Хабаровского края"

24-летний житель города Амурска убил таксиста и сжег тело, чтобы завладеть автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Уточняется, что убийство произошло в начале ноября. Мужчина вызвал ранее знакомого 62-летнего водителя и попросил отвезти его в район кладбища. Там он избил таксиста по голове деревянной палкой.

"Затем [нападавший] сам сел за руль, отвез [таксиста] в район одного из сел Комсомольского района, где продолжил наносить удары монтировкой, причинив ему смерть. После этого поджег труп и, завладев автомобилем потерпевшего, уехал", – говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба краевой прокуратуры, останки сожженного тела были обнаружены на кладбище в селе Хурба Комсомольского района.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Неправомерное завладение автомобилем". В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали 25-летнего мужчину, который убил женщину-таксиста с целью ограбления. Угрожая ножом он получил от потерпевшей данные банковских карт, после чего ранил ее в область шеи, переместил на заднее сиденье автомобиля и вернулся к себе домой. Тело злоумышленник сбросил в колодец, расположенный на территории его участка.

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