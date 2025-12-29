Форма поиска по сайту

29 декабря, 10:21

Экономика

Путин подписал закон об ужесточении штрафов для банков за нарушение прав клиентов

Фото: depositphotos/alexraths

Владимир Путин подписал закон об увеличении размеров штрафов для банков за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что ранее штрафы за нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России могли составлять до 0,1% уставного капитала банка, однако не превышали миллиона рублей. За неисполнение предписаний об устранении нарушений штрафы составляли уже до 1%, но не превышали 10 миллионов рублей.

Сейчас размер штрафа будет привязываться к величине собственных средств банков и составит до 0,1%. При этом он не может быть менее 100 тысяч рублей. За неисполнение предписаний об устранении нарушений штраф составит до 1% и не менее миллиона рублей.

Согласно закону, за единичные ошибки кредитные организации смогут избежать штрафа – сначала ЦБ вынесет предупреждение. Если же требования регулятора будут неоднократно проигнорированы, последуют санкции.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать банки и МФО уведомлять граждан о подписании кредитных договоров через "Госуслуги". Согласно инициативе, финансовые организации должны будут информировать клиентов о заключении кредитного соглашения, а при наличии "периода охлаждения" дополнительно сообщать о возможности отказа от договора с указанием контактных данных кредитора.

