"Известия": штрафы за мошенничество вырастут в 1,5 раза в России

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Российское правительство одобрило законопроект, предусматривающий повышение штрафов за экономические преступления, включая мошенничество. Об этом сообщает газета "Известия".

Как объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки предполагают не только увеличение санкционных выплат, но и пороговых значений ущерба.

В частности, за мошенничество, связанное с умышленным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, максимальный размер штрафа предлагается увеличить до 1,5 миллиона рублей, в зависимости от суммы нанесенного ущерба.

Кроме того, штрафы планируется повысить за незаконное предпринимательство, имущественный ущерб от обмана, уклонение от налогов, незаконную банковскую деятельность и другие правонарушения.

Вместе с тем поправки изменят пороговые значения крупного и особо крупного ущерба для более точного квалифицирования экономических преступлений, добавил Груздев.

"Это делается с учетом инфляционных процессов, чтобы обеспечить адекватность наказания реальной стоимости нанесенного ущерба", – заключил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с переводами на банковскую карту. Злоумышленники якобы случайно переводят деньги, а после обратной операции запугивают финансированием террористических организаций.

Иногда это могут быть даже не настоящие переводы, а фейковые сообщения, поэтому стоит проверить приложение банка, написать или позвонить в поддержку. Если средства действительно поступили на карту, то использовать и возвращать их самостоятельно нельзя.

