МВД РФ: родители не учат детей цифровой гигиене, что помогает мошенникам

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Родители не учат детей цифровой гигиене, поэтому они часто становятся жертвами кибермошенников, указала пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ребенок может уметь пользоваться гаджетами, но не всегда знает, как защитить себя, отметили в ведомстве. При этом взрослые часто пренебрегают некоторыми мерами безопасности. Они не устанавливают родительский контроль, не ограничивают доступ детей к банковским картам и сохраняют пароли для приложений.

"Самые частые ошибки детей и их родителей, облегчающие работу кибермошенников: дети делятся личными данными, не осознавая, что аккаунт в социальной сети – это не просто информация, а ключ к их личности", – рассказали правоохранители в телеграм-канале.

В МВД также обратили внимание на доверчивость детей. Они попадают в аферы с розыгрышами, так как верят в легкие способы заработать деньги. Кроме того, ребенок может начать доверять незнакомцу в интернете, не осознавая, что "подружиться" с ним хочет злоумышленник. Родители часто ничего не знают об этом, так как дети скрывают свои соцсети и не хотят делиться проблемами.

Также в ведомстве предупредили об опасности маркетплейсов и игровых платформ, которые часто используются аферистами для мелких хищений. Одна из ошибок родителей – не следить за онлайн-покупками детей.

В управлении также добавили, что взрослые неправы, когда ругают ребенка вместо того, чтобы рассказать о способах защиты в интернете.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с переводами на банковскую карту. Злоумышленники якобы случайно переводят деньги на карту жертвы, а после обратной операции запугивают финансированием террористических организаций.

Иногда это могут быть даже не настоящие переводы, а фейковые сообщения, поэтому стоит проверить приложение банка, написать или позвонить в поддержку. Если средства действительно поступили на карту, то использовать и возвращать их самостоятельно нельзя.