МВД предупредило о новой схеме мошенничества с переводами на карту

Фото: depositphotos/samsonovs

Мошенники начали использовать неожиданный перевод на карту россиян, чтобы после обратной операции запугать жертву финансированием террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина", – указало ведомство.

При поступлении денег на карту от неизвестных в министерстве рекомендовали проверить в мобильном приложении или на официальном сайте банка зачисление средств, поскольку иногда злоумышленники рассылают фейковые уведомления о переводах. Также ведомство посоветовало информировать о переводе в банк через горячую линию, чат в приложении или офис-банк.

МВД призвало в таком случае не использовать поступившие денежные средства и не возвращать их самостоятельно.

"Если кто-то сообщает, что "ошибочно перевел деньги" и просит вернуть их на другие реквизиты, это может быть часть мошеннической схемы. Все операции по возврату должны проходить только через банк", – говорится в сообщении.

Кроме того, министерство отметило, что при неизвестных переводах необходимо пользоваться официальным возвратом, к примеру функцией "возврат ошибочного перевода" в приложении. Вместе с тем следует сохранить переписку и звонки, которые связаны с неожиданным поступлением средств.

Ранее мошенники стали обманывать россиян под предлогом оформления документов на техобслуживание газового оборудования. Потенциальной жертве звонит неизвестный и, ссылаясь на якобы изменения в законодательстве, заявляет о необходимости заключить договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) со специализированной компанией.