МВД перечислило способы обмана мошенниками под видом сотрудников банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками банков для хищения денег с банковских карт граждан. В своих схемах они используют "сбой в базе данных", "начисление бонусов" или "подключение к социальной программе", рассказали в УБK МВД РФ.

"Часто мошенники <...> просят, а иногда даже требуют сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль", – передает сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Получив нужные данные, мошенники снимают деньги со счета. В связи с этим в МВД напомнили, что настоящий сотрудник банка никогда не попросит сообщить ему реквизиты карты или совершить какие-либо операции во время телефонного разговора.

В ведомстве настоятельно призвали не выполнять требования и указания от неизвестных лиц, пытающихся установить контакт и завоевать доверие, а сразу завершать разговор.

Ранее МВД составило портрет типичной жертвы дистанционных мошенников. Согласно данным правоохранителей, чаще всего от их действий страдают социально активные люди в возрасте 30–70 лет с постоянной работой, накоплениями и положительной кредитной историей. Преступление в отношении такого человека часто начинается с сообщения от имени его начальства.