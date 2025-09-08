Депутат Немкин: для борьбы с мошенниками нужно ограничить информацию о себе в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для борьбы с мошенниками нужно ограничить информацию о себе в соцсетях, рассказал RT член комитета Госдумы, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Сегодня каждый человек оставляет в Сети так называемый цифровой след – совокупность информации о себе: от профилей в соцсетях до истории покупок и геолокации. Чем больше данных попадает в открытый доступ, тем выше вероятность их использования мошенниками, злоумышленниками или рекламными алгоритмами", – отметил депутат.

Вначале нужно ограничить информацию о себе в социальных сетях, советует эксперт. Следует внимательнее относиться к публикации фотографий, геометок и остальной личной информации в социальных сетях, это значительно уменьшит риски мошенничества и спама.

Второе, что нужно сделать, – повысить приватность. В социальных сетях есть возможность ограничить профиль, чтобы никто из посторонних людей не смог посмотреть вашу страницу. Вместе с этим эксперт посоветовал удалить с телефона приложения, которые мало используются, так как они могут собирать личные данные в фоновом режиме.

Также Немкин призвал использовать защищенные браузеры для пользования интернетом и сервисы, которые блокируют рекламу и трекеры.

При этом регулярная смена паролей и двухфакторная аутентификация уменьшают риск взлома аккаунтов, так же как и использование нового программного обеспечения, рассказал депутат.

Цифровой след в интернете нельзя полностью убрать, но его можно минимизировать. По словам эксперта, важно помнить, что любая информация из социальной сети может стать публичной.

"Привычка перепроверять настройки приватности, ограничивать лишние публикации и пользоваться современными инструментами защиты должна стать не исключением, а нормой цифрового поведения. Только так можно сохранить личные данные под контролем", – заключил Немкин.

