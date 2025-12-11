Форма поиска по сайту

11 декабря, 15:41

Наука

Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды в ночь зимнего солнцестояния

В ночь зимнего солнцестояния, с 21 на 22 декабря, жители столицы смогут увидеть метеорный поток Урсиды, рассказала в беседе с Москвой 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Он менее интенсивный – обычно наблюдается около 10–15 метеоров в час, иногда до 30. Поток связан с кометой 8P/Туттля, и Земля в это время пролетает сквозь шлейф оставленных ею частиц", – поделилась она.

Наблюдать поток можно будет при ясной погоде на всей территории России с 17 по 27 декабря. По словам Рублевой, визуально метеоры "вылетают" из созвездия Малой Медведицы. Их видимость будет зависеть от погодных условий и отсутствия светового "загрязнения".

В Москве увидеть вспышки будет сложно – в больших городах сильная городская засветка, пояснила эксперт. Для наилучших впечатлений она рекомендовала выехать за город, подальше от искусственного освещения.

Также москвичи смогут ощутить последствия зимнего солнцестояния. В это время солнце в Москве восходит около 08:58, а заходит в 15:58. Продолжительность светового дня, по словам Рублевой, составляет всего 7 часов, когда в день летнего солнцестояния в столице он длится 17 часов 33 минуты.

"Это астрономическое событие, которое невозможно увидеть напрямую, но его последствия ощущаются в повседневной жизни: уже в 15:00 начинаются сумерки, а к 18:00–19:00 наступает глубокая ночь", – рассказала Рублева.

Она добавила, что солнцестояние обозначает приход зимы – солнце "замирает", а затем начинает подниматься выше, и день увеличивается.

Ранее сообщалось, что метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря. По всему небу будут летать до 150 желтых, зеленых, красных "звезд" в час. Однако помешать наблюдать за метеорами может высокая облачность.

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на 7 января

