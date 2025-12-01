Суперлуние, метеорный поток и спутники Юпитера можно будет наблюдать в декабре

Фото: depositphotos/raspirator

В ночь с 4 на 5 декабря жители Земли смогут наблюдать третье в этом году суперлуние. Кроме того, в этом месяце ожидается метеорный поток Геминиды, рассказал ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"Расстояние между Землей и Луной составит менее 360 тысяч километров. Декабрьское суперлуние будет характеризоваться наиболее высокой Луной над горизонтом. Максимально возможная освещенность ночного пейзажа от естественного спутника Земли будет усилена выпавшим снегом", – рассказал Санакоев.

Он добавил, что вечером 1 декабря в южной части неба можно будет заметить светящийся объект – планету Сатурн. По мере орбитального движения планеты с Земли станет заметно постепенное раскрытие ее колец, что предоставит возможность увидеть одни из самых тонких колец Сатурна за 14 лет.

Специалист также отметил, что при использовании оптического инструмента с диаметром объектива от 100 миллиметров можно будет заметить, как 8 и 24 декабря к диску Сатурна приблизится его крупнейший спутник – Титан. Однако, чтобы наблюдать непосредственное прохождение Титана по диску планеты, потребуется более мощный оптический инструмент и идеальные условия для наблюдения.

В вечернее время в северо-западной части неба будет хорошо видна планета Юпитер. Даже с помощью простейших оптических приборов можно будет различить четыре крупнейших его спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Как указал Санакоев, 7 декабря эти спутники выстроятся в один ряд в последовательности, которая соответствует их удаленности от планеты.

Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать в ночь с 13 на 14 декабря. Прогнозируемое зенитное число составит от 100 до 150 метеоров, что означает потенциальную видимость до 10–15 "падающих звезд" в час. В небе будут появляться кратковременные светящиеся следы от сгорающих в атмосфере частиц.

