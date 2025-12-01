Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 15:17

Наука

Суперлуние, метеорный поток и спутники Юпитера можно будет наблюдать в декабре

Фото: depositphotos/raspirator

В ночь с 4 на 5 декабря жители Земли смогут наблюдать третье в этом году суперлуние. Кроме того, в этом месяце ожидается метеорный поток Геминиды, рассказал ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"Расстояние между Землей и Луной составит менее 360 тысяч километров. Декабрьское суперлуние будет характеризоваться наиболее высокой Луной над горизонтом. Максимально возможная освещенность ночного пейзажа от естественного спутника Земли будет усилена выпавшим снегом", – рассказал Санакоев.

Он добавил, что вечером 1 декабря в южной части неба можно будет заметить светящийся объект – планету Сатурн. По мере орбитального движения планеты с Земли станет заметно постепенное раскрытие ее колец, что предоставит возможность увидеть одни из самых тонких колец Сатурна за 14 лет.

Специалист также отметил, что при использовании оптического инструмента с диаметром объектива от 100 миллиметров можно будет заметить, как 8 и 24 декабря к диску Сатурна приблизится его крупнейший спутник – Титан. Однако, чтобы наблюдать непосредственное прохождение Титана по диску планеты, потребуется более мощный оптический инструмент и идеальные условия для наблюдения.

В вечернее время в северо-западной части неба будет хорошо видна планета Юпитер. Даже с помощью простейших оптических приборов можно будет различить четыре крупнейших его спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Как указал Санакоев, 7 декабря эти спутники выстроятся в один ряд в последовательности, которая соответствует их удаленности от планеты.

Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать в ночь с 13 на 14 декабря. Прогнозируемое зенитное число составит от 100 до 150 метеоров, что означает потенциальную видимость до 10–15 "падающих звезд" в час. В небе будут появляться кратковременные светящиеся следы от сгорающих в атмосфере частиц.

Ранее сообщалось, что у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем", наблюдался редкий пылевой антихвост, характерный для комет. Ученые отмечали аномалию, так как он был виден более 1–2 дней, хотя Земля еще не пересекла плоскость орбиты объекта. Астрономы хотят понять, произойдут ли изменения после пересечения плоскости орбиты Земли.

Читайте также


наука

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика