06 декабря, 17:17

Политика

Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана и Минцифры России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило иранское гостелевидение.

При заключении документа российскую сторону представлял замминистра цифрового развития Александр Шойтов, а иранскую – замминистра по ИКТ Мейсам Абеди. Мероприятие состоялось в Москве в ходе пятого заседания совместной рабочей группы по связи и информационным технологиям.

По данным СМИ, помимо ИИ, соглашение охватывает кибербезопасность, "умное государство", цифровую экономику и блокчейн.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России должен быть штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. Он поручил правительству и российским регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ.

Президент добавил, что важно не останавливаться в развитии технологий генеративного и искусственного интеллекта, так как они становятся ключевыми, за обладание собственными технологиями конкурируют ведущие мировые государства.

