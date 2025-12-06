Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Фото: 123RF.com/diy13

Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана и Минцифры России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило иранское гостелевидение.

При заключении документа российскую сторону представлял замминистра цифрового развития Александр Шойтов, а иранскую – замминистра по ИКТ Мейсам Абеди. Мероприятие состоялось в Москве в ходе пятого заседания совместной рабочей группы по связи и информационным технологиям.

По данным СМИ, помимо ИИ, соглашение охватывает кибербезопасность, "умное государство", цифровую экономику и блокчейн.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России должен быть штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. Он поручил правительству и российским регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ.

Президент добавил, что важно не останавливаться в развитии технологий генеративного и искусственного интеллекта, так как они становятся ключевыми, за обладание собственными технологиями конкурируют ведущие мировые государства.