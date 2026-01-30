Форма поиска по сайту

30 января, 21:23

В мире
SCMP: продавцы на рынке в Шанхае не узнали президента Nvidia Дженсена Хуанга

Продавцы на рынке в КНР не узнали миллиардера из первой десятки Forbes

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Гендиректор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг приехал на рынок в Шанхай, чтобы купить все необходимое, однако продавцы его не узнали. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Миллиардер из первой десятки Forbes приобрел на рынке Китая уличные закуски общей стоимостью 65 юаней (около 700 рублей). После он вручил владельцу магазина по фамилии Сюй конверт, в котором было 600 юаней (примерно 6,5 тысячи рублей). Журналисты отметили, что такие подарки делают в честь Нового года.

При этом на конвертах фамилия Хуанга была нанесена китайскими иероглифами. Бизнесмен также сам подписывал подарки на английском, прежде чем их вручить.

"Я не узнал его сначала. Много людей собрались рядом и фотографировались с ним, только потом я понял, что это был Хуан Жэнсюнь (настоящее имя Дженсена Хуанга. – Прим. ред.)", – рассказал владелец магазина.

После этого многие покупатели стали приходить и фотографировать магазин владельца и покупать те же закуски, которые приобрел и Хуанг. При этом миллиардер подарил конверты и другим продавцам.

Ранее стало известно, что личная охрана американского миллиардера Илона Маска обходится ему в миллионы долларов в год. Предварительно, бизнесмен решил серьезно расширить свою охрану из-за того, что регулярно сталкивается с угрозами убийства и преследованиями.

На сегодняшний день охрана предпринимателя больше напоминает небольшой аналог Секретной службы США, отмечали журналисты. Из-за участившихся угроз бизнесмен стал вести более изолированный образ жизни. Например, предприниматель редко передвигается без телохранителей, даже когда идет в туалет в собственных компаниях.

