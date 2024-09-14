NYT: Илон Маск тратит на охрану миллионы долларов в год

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Личная охрана американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска обходится ему в миллионы долларов в год. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутреннюю документацию компании Tesla.

Согласно этим данным, Маск решил серьезно расширить свою охрану из-за того, что регулярно сталкивается с угрозами убийства и преследованиями. На сегодняшний день охрана предпринимателя больше напоминает небольшой аналог Секретной службы США, отмечают журналисты.

Из-за участившихся угроз бизнесмен стал вести более изолированный образ жизни, утверждают источники газеты из окружения Маска. По словам некоторых из них, предприниматель редко передвигается без телохранителей, даже когда идет в туалет в собственных компаниях.

Как правило, с Маском путешествуют около 20 вооруженных специалистов по безопасности, которые защищают его как главу государства: проверяют помещениях перед ним, изучают пути подхода и так далее.

По информации издания, с момента открытия завода Tesla в Остине, местные правоохранители отреагировали на восемь инцидентов, связанных с "террористической угрозой". Уточняется, что как минимум два их них были направлены непосредственно против Маска.

Ранее Илон Маск заявил, что космический корабль Starship позволит жить на многих планетах, сохранив жизнь от вымирания на Земле. По словам бизнесмена, государственное регулирование в США становится все более "удушающим".

В середине июля Маск объявил о переводе штаб-квартиры своей компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона о полномочиях образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.