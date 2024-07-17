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03:24

В мире

Маск объявил переезд SpaceX в Техас из-за закона о сексуальной ориентации детей

Фото: AP Photo/Pool/Kirsty Wigglesworth

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры своей компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона о полномочиях образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.

"Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, предшествовавших ему, направленных против семей и компаний, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, штат Калифорния, на базу Starbase в Техасе", – написал Маск на своей странице в соцсети X.

Согласно новому закону, подписанному губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, местные образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия ученика уведомлять его родителей о каких-либо вопросах, связанных с сексуальной ориентацией ребенка или его половой принадлежностью.

Маск добавил, что около года назад он разговаривал с Ньюсомом по поводу данной инициативы, подчеркнув, что подобные законы заставят калифорнийские семьи покинуть штат ради защиты своих детей.

Ранее Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа. Точная сумма пожертвования Маска неизвестна, однако, согласно источникам местных СМИ, она значительна.

Кроме того, Маск планирует выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа.

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