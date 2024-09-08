The Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году

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Американский бизнесмен Илон Маск может стать первым в мире триллионером, пишет издание The Guardian со ссылкой на материал Informa Connect Academy.

Его доходы близки к тому, чтобы такой прогноз стал реальным к 2027 году, отмечается в статье. Эксперты из аналитической группы обратили внимание, что состояние бизнесмена увеличивается в среднем на 110% ежегодно.

Следующим в списке стал миллиардер из Индии Гаутаму Адани. Его можно будет назвать триллионером к 2028 году, спрогнозировали аналитики. Такой статус также могут получить предприниматель Дженсен Хуанг и магнат Праджого Пангесту.

В октябре прошлого года Маск вновь занял первую строчку среди 400 богатейших граждан США. На тот момент состояние американского предпринимателя оценивалось в 251 миллиард долларов.

Следом за ним шел основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос (161 миллиард долларов), на третьем месте оказался один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон (158 миллиардов долларов).

