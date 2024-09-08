The Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году

08 сентября, 16:50Экономика
Фото: 123RF/buzzfuss
Американский бизнесмен Илон Маск может стать первым в мире триллионером, пишет издание The Guardian со ссылкой на материал Informa Connect Academy.
Его доходы близки к тому, чтобы такой прогноз стал реальным к 2027 году, отмечается в статье. Эксперты из аналитической группы обратили внимание, что состояние бизнесмена увеличивается в среднем на 110% ежегодно.
Следующим в списке стал миллиардер из Индии Гаутаму Адани. Его можно будет назвать триллионером к 2028 году, спрогнозировали аналитики. Такой статус также могут получить предприниматель Дженсен Хуанг и магнат Праджого Пангесту.
В октябре прошлого года Маск вновь занял первую строчку среди 400 богатейших граждан США. На тот момент состояние американского предпринимателя оценивалось в 251 миллиард долларов.
Следом за ним шел основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос (161 миллиард долларов), на третьем месте оказался один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон (158 миллиардов долларов).
Компания Илона Маска впервые вживила имплант в мозг человека