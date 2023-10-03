Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в США

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вновь занял первую строчку среди 400 богатейших граждан США. Об этом свидетельствуют данные ежегодного списка Forbes.

Состояние американского предпринимателя оценивается в 251 миллиард долларов, что примерно совпадает с показателем прошлого года, тогда Маск тоже возглавил данный список.

Следом за ним идет основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос (161 миллиард долларов), на третьем месте – один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон (158 миллиардов долларов). На четвертой и пятой строчке расположились глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (121 миллиард долларов) и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж (114 миллиардов долларов).

Шестая строчка принадлежит основатель компании Microsoft Биллу Гейтсу, его капитал оценивается в 111 миллиардов долларов. Суммарно состояние 400 богатейших американцев увеличилось на 500 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом, уточняется в сообщении.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Маск является самым богатым человеком на Земле. Отмечалось, что с начала 2023 года его состояние увеличилось на 95 миллиардов долларов, составив 232 миллиарда долларов.

21 апреля этого года Маск за сутки потерял 12,6 миллиарда долларов. Накануне Tesla опубликовала отчет за первый квартал текущего года, из которого следовало, что чистая прибыль снизилась на 24%. На этом фоне стоимость акций автопроизводителя упала на 9,75%, до 162 долларов.

Однако уже 1 июня он вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира. Тогда его состояние оценивалось в 192 миллиарда долларов.

Маск потерял за один день более 20 млрд долларов