Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Американский предприниматель в очередной раз обошел французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернара Арно. Если накануне состояние Арно оценивалось в 192 миллиарда долларов, а Маска – в 190 миллиардов, то на данный момент американец разбогател до 192 миллиардов, а состояние француза уменьшилось до 187 миллиардов. Одновременно акции Tesla подорожали на 1,38%, а LVMH – подешевели на 2,64%.

В целом с начала года богатство Маска выросло на 55,3 миллиарда долларов, а Арно – на 24,5 миллиарда. На третьем месте в списке миллиардеров находится основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 144 миллиарда долларов. На четвертом месте расположился основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 125 миллиардов.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был признан самым обедневшим миллиардером из РФ, его состояние в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов.

За год Дуров потерял 3,5 миллиарда долларов. На оценку стоимости Telegram в том числе повлияло падение акций компаний конкурентов.

