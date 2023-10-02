Состояние российских бизнесменов выросло на 21,13 миллиарда долларов за 2023 год

Фото: depositphotos/pressmaster

Состояние богатейших бизнесменов России выросло на 21,13 миллиарда долларов с начала 2023 года. Об этом пишет Bloomberg на основе динамики стоимости акций их компаний.

Отмечается, что основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал 6,4 миллиарда долларов, его состояние составило 21,8 миллиарда долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин разбогател на 3,42 миллиарда долларов, его капитал оценивается в 23,3 миллиарда долларов.

Между тем основатель "Еврохима" и СУЭКа Андрей Мельниченко заработал 3,04 миллиарда долларов, его состояние достигло 16,2 миллиарда долларов. Больше других (1,48 миллиарда долларов) потерял Сулейман Керимов, его капитал снизился до 7,52 миллиарда долларов.

Добавляется, что 10 самых богатых предпринимателей мира с января текущего года разбогатели суммарно на 337,77 миллиарда долларов. Самым богатым человеком на Земле является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала 2023 года его состояние увеличилось на 95 миллиардов долларов, составив 232 миллиарда долларов.

В июле издание сообщало, что состояние основателя Маска за первую половину 2023 года увеличилось более чем на 96 миллиардов долларов и составило 234 миллиарда долларов. Следом за ним шел владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние оценивалось в 200 миллиардов долларов, за первую половину этого года он разбогател более чем на 38 миллиардов долларов.

В апреле основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был признан самым обедневшим миллиардером из РФ, его состояние в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов. За год он потерял 3,5 миллиарда долларов.

Forbes назвал самую богатую голливудскую актрису