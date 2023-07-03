Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты

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Американский миллиардер Илон Маск вновь занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на индекс миллиардеров Bloomberg.

По информации издания, состояние основателя Tesla и SpaceX за первую половину 2023 года увеличилось более чем на 96 миллиардов долларов и составило 234 миллиарда долларов.

Отмечается, что следом за Маском идет владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов, за первую половину этого года он разбогател более чем на 38 миллиардов долларов.

Уточняется, что каждый из членов списка зарабатывал около 14 миллионов долларов в день на протяжении последних шести месяцев. Общее состояние 500 богатейших людей планеты выросло с начала 2023 года на 852 миллиарда долларов.

21 апреле этого года Маск за сутки потерял 12,6 миллиарда долларов. Накануне Tesla опубликовала отчет за первый квартал текущего года, из которого следовало, что чистая прибыль снизилась на 24%. На этом фоне стоимость акций автопроизводителя упала на 9,75%, до 162 долларов.

Однако уже 1 июня он вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира. Тогда его состояние оценивалось в 192 миллиарда долларов.

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