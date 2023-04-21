Илон Маск потерял почти 13 млрд долларов после взрыва ракеты с кораблем Starship

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Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска за последние сутки уменьшилось на 12,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне Tesla опубликовала отчет за первый квартал текущего года, из которого следовало, что чистая прибыль снизилась на 24%. На этом фоне стоимость акций автопроизводителя упала на 9,75%, до 162 долларов.

Среди других проблем предпринимателя агентство выделяет неудачный запуск прототипа корабля Starship, а также отказ пользователей Twitter, которым с недавних пор владеет Маск, платить за синие галочки по восемь долларов.

Еще в феврале этого года Илон Маск занимал первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Тогда его состояние оценивалось в 187,1 миллиарда долларов.

Сегодня он занимает вторую строчку со 164 миллиардами долларов. Его опередил президент группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в 211 миллиардов долларов.

