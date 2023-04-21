Starship преднамеренно уничтожили из-за проблем с двигателями и потери высоты – SpaceX

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Разрушившуюся вскоре после старта 20 апреля ракета Starship уничтожили преднамеренно из-за возникших во время полета неполадок с двигателями и потери высоты. Об этом сообщила американская компания SpaceX.

Сверхмощная ракета стартовала с площадки Бока Чика на побережье штата Техас в 16:33 по московскому времени. Через несколько минут после старта, когда планировалось отделение первой ступени, ракета начала вращаться и разрушилась.

"У корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты и он начал вращаться. Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю", – заявили в SpaceX.

В компании назвали инцидент "быстрым внеплановым демонтажом". Во время старта ракеты, у первой ступени ускорителя не сработали 3 из 33 двигателей, затем число выключенных двигателей достигло 6.

Ракета сумела достигнуть высоты в 38 километров.

После произошедшего владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил, что следующий испытательный полет корабля Starship состоится через несколько месяцев. Он поздравил команду компании с "увлекательным тестовым запуском Starship".

В компании ранее заявляли, что запуск ракеты может считаться успешным, если она оторвется от стартового стола.

