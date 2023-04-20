Очевидцы рассказали о повреждениях стартовой площадки и территории в ходе запуска Starship

Фото: Youtube/spacex

Очевидцы сообщили о повреждениях площадки и территории, с которой осуществлялся старт корабля Starship компании SpaceX. Об этом сообщает портал космических новостей Spaceflight Now.

Ракета стартовала с площадки Бока Чика на побережье штата Техаса в 16:33 по московскому времени, а через несколько минут она начала вращаться и разрушилась, рассказали журналисты.

Портал отметил, что во время трансляции после старта ракеты на территории, с которой был произведен пуск, было видно сильное задымление. После того, как ракета разрушилась и упала в Мексиканский залив, ее обломки долгое время находились в воздухе.

Независимый оператор, сделавший несколько снимков для портала, заметил, что под установкой образовалась большая глубокая воронка, при этом сама стартовая башня почти не повреждена.

"С учетом, что компания в будущем планирует осуществлять ежедневные старты Starship, очевидно, что технологию нужно будет существенно дорабатывать, иначе такие повреждения стартовой площадки не позволят этого", – отметил журналист портала.

Отмечается, что на трансляции было видно, как обломки ракеты покрыли стартовую площадку, в Сеть также попали снимки с поврежденными цистернами с водой и цистернами для хранения жидкого кислорода.

Журналисты портала подчеркнули, что очевидцы публикуют снимки с обломками и выжженной землей, выступая против последующих запусков компании SpaceX на территории Бока Чика. Они отметили, что запуски ракет угрожают экосистеме побережья Мексиканского залива.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель с космическим кораблем Starship взорвалась спустя четыре минуты после запуска. Достигнув высоты 38 километров, ракета начала неконтролируемо вращаться. Затем, спустя чуть более чем минуту, произошел взрыв.

После произошедшего владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что следующий испытательный полет корабля Starship состоится через несколько месяцев.

