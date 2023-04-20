Маск запланировал следующий испытательный запуск корабля Starship

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Владелец компании SpaceX Илон Маск рассказал, что следующий испытательный полет корабля Starship состоится через несколько месяцев. Об этом он заявил в своем блоге в Twitter.

"Поздравляю команду SpaceX с увлекательным тестовым запуском Starship. Мы многое узнали для следующего испытательного запуска через несколько месяцев", – написал Маск вскоре после неудачного запуска ракеты.

Ранее в Техасе стартовал первый испытательный полет Starship. Ракета с космическим кораблем взорвалась спустя четыре минуты после запуска.

С места событий велась прямая трансляция в аккаунте компании. При этом в начале эфира ведущие отмечали, что запуск может считаться успешным, если ракета оторвется от стартового стола.