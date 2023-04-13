Мантуров заявил об ускорении создания в России коммерчески эффективных многоразовых ракет

Фото: roscosmos.ru

В России ускоряют создание коммерчески эффективных многоразовых ракет-носителей для запуска спутников, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Ключевой фактор интенсификации вывода спутников на низкие орбиты – это улучшение экономики пусков, для чего мы ускоряем работы по созданию коммерчески эффективных многоразовых носителей", – передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что Центр имени М. В. Хруничева начал изготовление некоторых элементов первой летной ракеты-носителя "Рокот-М" с отечественной системой управления вместо украинской.

В свою очередь, в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры рассказали, что в этом году проведут три пуска ракет-носителей с космодрома Восточный. Главы предприятия Руслан Мухамеджанов уточнил, что первый запланирован на май.



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