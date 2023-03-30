Ракета "Союз" вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ракета "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Пуск был проведен вечером 29 марта боевыми расчетами космических войск ВКС. Как уточнили в Минобороны, в расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление, с ним установлена и поддерживается телеметрическая связь.

Бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме, ему присвоили порядковый номер "Космос-2568".

Ранее ракета "Союз-2.1а", также стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту другой космический аппарат в интересах Минобороны РФ, которому присвоили название "Космос-2567". Сведения о космическом аппарате внесли в каталог объектов системы контроля космического пространства.

До этого сообщалось, что российский спутник-ретранслятор "Луч-5Х", запущенный ночью ракетой "Протон-М" с космодрома Байконур, вывели на орбиту.

Ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк со спутником для Минобороны РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!