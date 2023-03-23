Напечатанная на 3D-принтере ракета Terran 1 не смогла выйти на орбиту

Фото: twitter.com/relativityspace

Ракета Terran 1, которая практически полностью была напечатана на 3D-принтере, была запущена 23 марта, но не смогла достичь орбиты из-за отказавшего двигателя. Об этом сообщает компания-разработчик Relativity Space на своем сайте.

После старта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида диспетчеры заявили о неисправности двигателя второй ступени ракеты. Это был уже третий по счету запуск Terran 1.

Компания отметила, что девять двигателей ракеты были созданы при помощи 3D-печати. В Relativity Space выразили надежду на то, что в будущем ракета будет состоять на 95% из напечатанных деталей, чтобы вновь использовать ее.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах ведомства. Космический аппарат, получивший название "Космос-2567", вышел на целевую орбиту в расчетное время. Со спутником установили телеметрическую связь, его бортовые системы функционируют штатно. "Союз-2.1а" стартовал с космодрома Плесецк в 09:40 по московскому времени. Это уже пятый старт российской ракеты в 2023 году.



Ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк со спутником для Минобороны РФ

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