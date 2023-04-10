Центр Хруничева приступил к производству первой ракеты "Рокот-М"

Фото: ТАСС/Моргунов Андрей

Центр имени М. В. Хруничева начал изготовление некоторых элементов первой летной ракеты-носителя "Рокот-М" с отечественной системой управления вместо украинской. Об этом заявил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"По проекту "Рокот-М" проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления", – приводит его слова ТАСС.

В 2018 году сообщалось, что Центр Хруничева ведет работы по созданию ракеты-носителя "Рокот-2", система управления в которой будет российская, а не украинская, установленная на ракетах серии "Рокот". Запуск планировалось осуществить в 2022 году.

Однако в мае 2022 года Варочко сообщил, что после подробного аудита оборудования "Рокота" специалисты решили, что необходимо привести его в порядок. Отмечалось, что оборудование долго эксплуатировалось и исчерпало свой ресурс.

В связи с этим, первый запуск "Рокот-М" планируется произвести в 2024 году с космодрома Плесецк.

Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ. Космический аппарат, получивший название "Космос-2567", вывели на целевую орбиту в расчетное время.

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