США не удалось разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180 – Ковальчук

Фото: ТАСС/Машков Юрий

В США специалистам не удалось разгадать секрет сплава российских ракетных двигателей РД-180. Об этом заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, <…> мы их продаем много лет. Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут", – приводит его слова РИА Новости.

Ковальчук выступал в Политехническом университете Петра Великого с лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира" и подчеркнул, что сложности с созданием сплавов для производства двигателей характерны и для космической и для авиастроительной отрасли.

По его словам, до сих пор не все страны из-за этого могут производить запчасти для истребителей.

Ранее сообщалось, что Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей, в том числе двигатели РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5 и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares. Об этом заявил прошлый генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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