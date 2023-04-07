Москва 24: ученые расскажут о миссии "Луна-25" и других космических проектах России

Фото: Космический центр "Восточный"/Роскосмос

10 апрель в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню космонавтики.

Какие цели преследует миссия "Луна-25"? Станет ли космос источником дефицитных природных ресурсов? Появились ли эффективные способы защиты от космических угроз? Об этом и многом другом расскажут:



директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович;

главный конструктор проекта "Арктика" АО "НПО Лавочкина" Анатолий Крайнов;

научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов;

ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Смотрите прямую трансляцию 10 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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