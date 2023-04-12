Сотня пусков без аварий говорит о развитии российской космической отрасли – Путин

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Впервые в новейшей истории было проведено 100 космических пусков подряд без аварий, что свидетельствует о развитии российской космической отрасли, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги", – сказал президент во время выступления в честь Дня космонавтики.

Путин добавил, что после этого необходимо двигаться дальше и покорять все новые вершины, решать новые задачи. Он подчеркнул, что Россия должна продолжать дела тех, кто покоряет космос, и добиваться лучших результатов.

"Освоение космоса должно стать гораздо более значимым фактором национального развития в целом", – поделился мнением российский лидер.

Космическая отрасль уже интегрирована в экономику РФ, но есть необходимость в поднятии ее значимости, сказал Путин.

"Для решения оборонных задач, для освоения, изучения космоса наша страна обладает собственными уникальными решениями. За их созданием – напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров, ученых, научный, организаторский гений Королева, Глушко, Цандера, Бармина, Келдыша, Пилюгина и многих других", – отметил Путин.

По словам президента, в основе российских побед в небе и на земле лежит способность конструкторов добиваться конкретных результатов в любые времена. Сотрудники научных институтов и предприятий работают в интересах страны, которой и посвятили свою жизнь.

"Сегодня в России и во многих странах мира отмечается День космонавтики – 12 апреля 1961 года советский офицер Юрий Алексеевич Гагарин открыл путь человечеству в космос. Его полет стал грандиозным триумфом нашей Родины, всего нашего народа", – напомнил глава государства.

Путин поздравил всех бывших и нынешних работников сферы с праздником, а также военнослужащих подразделений Воздушно-космических сил России, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики. Мэр отметил, что передовые технологии позволяют сегодня России оставаться одним из лидеров ракетно-космической отрасли. По его словам, в российской космической отрасли большую роль играет Москва.



Владимир Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

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