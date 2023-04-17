Первый испытательный полет корабля Starship отменили по техническим причинам

Фото: youtube.com/SpaceX

Американская компания SpaceX отменила первый запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship, сообщается на сайте компании.

Такое решение было принято по техническим причинам, в частности, из-за несрабатывания одного из нагнетательных клапанов топливной системы.

Для повторной попытки потребуется замена всего топлива на борту корабля. Это займет не менее 48 часов. Сроки нового запуска еще не названы.

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что не рассчитывает на успех первого испытательного полета своего космического корабля Starship. Старт 120-метровой ракеты со стартовой площадки в Бока-Чика, штат Техас, должен был состояться в 08:20 по местному времени (16:20 мск).

Накануне предприниматель сообщил, что, скорее всего, старт будет отложен. Маск не стал говорить, что именно может пойти не так во время запуска. Однако он допустил, что двигатели ракеты могут быть самой уязвимой частью конструкции.

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