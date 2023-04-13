Илон Маск и Эван Гершкович попали в перечень самых влиятельных людей года Time

Фото: AP/Patrick Pleul

Американский журнал Time внес в перечень 100 самых влиятельных людей этого года арестованного в РФ по делу о шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, баскетболистку Бриттни Грайнер и основателя компании Space X, владельца Twitter Илона Маска.

Издание отметило, что предприниматель смог выделиться из толпы обычных представителей бизнеса своим воображением и стремлением. А после приобретения Twitter, считают журналисты, Маск стал самым богатым интернет-троллем на планете. По мнению обозревателя издания, бизнесмен в этом году демонстрирует противоположность прогрессу в связи с тратой времени на публикации в соцсети. Вместо этого Маск мог бы продолжать воплощать идеи в карьере.

О Грайнер в материале сказано, что инцидент с задержанием в РФ привлек внимание ко многим американцам, которые находятся в заключении в других государствах. Арестованную за хранение запрещенного в РФ гашишного масла баскетболистку обменяли на Виктора Бута, осужденного в 2008 году в США на 25 лет за торговлю оружием.

В списке 100 самых влиятельных людей 2023 года оказались и чилийско-американский актер Педро Паскаль, а также британский писатель Нил Гейман. Последний также попал в категорию самых влиятельных артистов. Паскаль же, являясь звездой проектов "Одни из нас", "Мандалорец" и "Игра престолов", стал главным героем мемов этого года, заявили в издании.

Кроме того, перечень пополнили актеры Майкл Б. Джордан, Сальма Хайек, Колин Фаррелл и Шахрук Хан, модель Белла Хадид, футболисты Лионель Месси и Килиан Мбаппе, певица Бейонсе, глава Disney Боб Айгер, а также геймдизайнер Хидэтака Миядзаки.

Американского журналиста Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта по подозрению в шпионаже. Столичный Лефортовский суд, считая, что он собирал информацию об одном из российских оборонно-промышленных предприятий, заключил его под стражу до 29 мая. Сам корреспондент не признал вину.

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