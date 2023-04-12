Рябков заявил, что РФ в ситуации с Гершковичем действует по законам консульского доступа

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Россия в ситуации с задержанным в РФ американским журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем действует, опираясь на положение консульской конвенции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы в этом вопросе действуем в соответствии с нашими законами, с учетом, разумеется, соответствующих положений консульской конвенции, но и руководствуемся имеющейся в этой области практикой, поэтому никаких попыток прессинга мы не приемлем", – приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем дипломат проинформировал, что в настоящее время вопрос находится на рассмотрении.

Американца задержали в Екатеринбурге в конце марта по подозрению в шпионаже. Лефортовский суд Москвы, считая, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий, позже заключил его под стражу до 29 мая.

Как уверяет сам Гершкович, в РФ он занимался журналистской деятельностью, из-за чего не согласен с решением суда.

Аналогичного мнения придерживаются и в США. Американский лидер Джо Байден назвал арест Гершковича незаконным. Он пообещал семье журналиста освободить американца из заключения в РФ.



Арестованному WSJ обеспечен консульский доступ – МИД РФ

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