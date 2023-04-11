В США присвоили задержанному в РФ журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого"

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Госсекретарь США Энтони Блинкен присвоил задержанному в России журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус незаконно удерживаемого лица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

Уточняется, что таким образом Блинкен расширил полномочия американского ведомства в вопросе освобождения Гершковича. В Госдепе сообщили, что намерены оказать журналисту и его родственникам всю необходимую поддержку.

Кроме того, в США вновь призвали РФ освободить Гершковича и еще одного американского гражданина, отбывающего наказание в России, – Пола Уилана.

О задержании журналиста WSJ стало известно 30 марта. Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. По информации суда, он собирал данные об одном из оборонно-промышленных предприятий РФ. Дело Гершковича маркировано грифом "совершенно секретно".

Сам журналист, в свою очередь, категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.

Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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