США могут защищать журналиста WSJ, но его судьбу определит суд РФ – Песков

Фото: vk.com/evangershkovich

США могут защищать задержанного в РФ корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако его судьбу будет определять российский суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя присвоение журналисту статуса незаконно удерживаемого лица.

"Не понимаю, какие новации вносит этот новый режим, что он означает. США и так могли и должны защищать права своего гражданина", – сказал он.

По словам представителя Кремля, Гершкович был "задержан с поличным" за нарушение российского законодательства. Пока он имеет статус только подозреваемого, однако по решению суда это может измениться, подытожил Песков.

Американского журналиста Эвана Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже: по версии следствия, он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, представляющие гостайну.

Тогда же Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста. Его дело маркировано грифом "совершенно секретно".

11 апреля стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен присвоил Гершковичу статус незаконно удерживаемого лица, тем самым расширив полномочия Госдепартамента в вопросе освобождения журналиста.



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