Байден заявил о незаконности задержания журналиста WSJ Гершковича в РФ

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Задержание в РФ журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже, является незаконным. Об этом перед отлетом с базы Эндрюс в Северную Ирландию заявил президент США Джо Байден.

"Мы ясно даем понять, что происходящее – полностью незаконно. Мы об этом объявили, и это меняет положение дел", – цитирует Байдена ТАСС.

Американский лидер рассказал, что пытался созвониться с семьей Гершковича, однако сделать это не удалось. В связи с этим Байден пообещал переговорить с ними уже в самолете.

О задержании Гершковича стало известно 30 марта. Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Американцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста. По информации суда, он собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий. Дело Гершковича маркировано грифом "совершенно секретно". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая.

В свою очередь, представитель СМИ категорически не согласился с обвинениями и подчеркнул, что занимался в России журналистской деятельностью.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен присвоил Гершковичу статус незаконно удерживаемого лица. Благодаря этому Госдеп расширил полномочия американского ведомства в вопросе освобождения журналиста.

Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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