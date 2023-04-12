Американская баскетболистка Грайнер выпустит мемуары о тюремном заключении в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России осудили за контрабанду наркотиков и обменяли на россиянина Виктора Бута в декабре 2022 года, напишет книгу о тюремном заключении в российской колонии, сообщает агентство Associated Press.

"Тот день стал началом непостижимого периода в моей жизни, которым я готова поделиться только сейчас", – заявила Грайнер.

Книга должна выйти весной 2024 года. Баскетболистка надеется, что ее мемуары смогут повысить осведомленность о других американцах, отбывающих наказание за рубежом. Грайнер отметила, что в том числе имеет в виду корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в России арестовали по подозрению в шпионаже, и Пола Уилана, осужденного за шпионаж.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател рассказал, что канал переговоров для обмена заключенными, согласованный президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, может оказаться эффективным и в будущем.

8 декабря в аэропорту Абу-Даби Виктора Бута, осужденного в 2008 году в США на 25 лет за торговлю оружием, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за хранение запрещенного в РФ гашишного масла. Оба заключенных были помилованы перед обменом и им не пришлось отбывать наказание в своих странах.

В свою очередь, американский обозреватель Максимилиан Гесс назвал ошибкой договор между Россией и США об обмене Бута на Грайнер. В материале для Foreign Policy он назвал состоявшийся обмен победой Путина и ударом по нацбезопасности США.

ФСБ опубликовала видео обмена Бута на Грайнер

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