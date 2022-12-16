Просчет Байдена по России стал победой Путина и ударом по США – СМИ

Фото: ТАСС/Manuel Balce Ceneta/АР

Заключенный между Россией и Америкой договор об обмене Виктора Бута и Бриттни Грайнер был для Соединенных Штатов ошибкой. Такое мнение высказал обозреватель Максимилиан Гесс в материале для Foreign Policy.

Как отметил обозреватель, ошибка американского лидера Джо Байдена заключается в его согласии обменять Бута на лицо, которое не имеет отношения к спецслужбам и корпусу дипломатии США. Подобное негативно отразилось на американцах, в том числе находящихся за рубежом.

Обмен Бута на Грайнер обозреватель назвал победой Путина и ударом по нацбезопасности США.

До этого бывший президент США Дональд Трамп также негативно отреагировал на обмен заключенных. По его словам, обмен оказался неравнозначным.

Виктор Бут был осужден в 2008 году на 25 лет за торговлю оружием. Его обменяли на Грайнер, осужденную за хранение запрещенного в РФ гашишного масла, в аэропорту Абу-Даби 8 декабря после того, как он отбыл почти половину тюремного срока в США. Перед обменом заключенных помиловали, поэтому им не нужно отбывать наказание в своих странах.



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