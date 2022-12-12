Трамп заявил, что отказался обменять Бута на Уилана во время своего президентства

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время работы в Белом доме отказался обменять россиянина Виктора Бута на осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого торговца смертью на Пола Уилана", – заявил Трамп.

Тем не менее экс-президент выразил уверенность, что смог бы "вытащить" Уилана, отметив, что он вернул на родину огромное количество осужденных за рубежом американцев.

Ранее Трамп назвал позором для США обмен Бута на американку Бриттни Грайнер. По его словам, обмен заключенными между двумя государствами оказался неравнозначным.

Виктор Бут был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Бут отбывал тюремное наказание в США за торговлю оружием. К моменту освобождения россиянин отбыл почти половину 25-летнего срока.

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