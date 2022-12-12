В Белом доме увидели риски для нацбезопасности США из-за освобождения Бута

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Соединенные Штаты видят риски для своей национальной безопасности из-за освобождения из американской тюрьмы россиянина Виктора Бута, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если он выберет вернуться на прежнюю линию работы, то мы сделаем все возможное, чтобы привлечь его к ответственности", – приводит его слова РИА Новости.

В то же время Кирби добавил, что у Бута "есть выбор", а власти США согласились на освобождение россиянина, поскольку сочли его "управляемым".

Бут отбывал в США 25-летний срок по обвинению в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической.

В четверг россиянин был освобожден из американской тюрьмы, проведя там почти 15 лет. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Как сообщал Владимир Путин, диалог об обмене заключенными между РФ и США вела Федеральная служба безопасности. Глава государства подчеркнул, что переговоры между странами в этом направлении будут продолжены.



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