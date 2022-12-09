Путин сообщил, что переговоры по обмену заключенными вела ФСБ и достигла результатов

Фото: ФСБ России

Владимир Путин рассказал, что диалог об обмене заключенными между РФ и США вела Федеральная служба безопасности. Глава государства подчеркнул, что переговоры между странами в этом направлении будут продолжены.

"ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали. Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались", – передает РИА Новости его слова.

Президент уверен, что другие обмены тоже возможно осуществить. Он объяснил, что это будет зависеть от дальнейших переговоров и компромиссов, к которым придут стороны.

"Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", – резюмировал он.

Россиянина Виктора Бута, который находился в американской тюрьме, обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер в Абу-Даби 8 декабря. Перед процедурой их помиловали, поэтому им не придется отбывать наказание в своих странах.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в Соединенных Штатах россиянин подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению. Дипломат подчеркнул, что Москва продолжит работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы.

ФСБ опубликовала видео обмена Бута на Грайнер

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