Контакты спецслужб РФ и США по теме обмена не влияют на отношения двух стран – Песков

Фото: kremlin.ru

Контакты российских и американских спецслужб полностью посвящены теме обмена заключенными и никак не влияют на общую картину отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, можно ли считать состоявшийся обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер шагом к нормализации двусторонних отношений.

"Этим, естественно, занимались спецслужбы соответствующие двух стран, и контакты касались исключительно темы обмена, и они продолжаются исключительно по теме обмена. Это никоим образом не проецируется на общую картину двусторонних отношений", – сказал Песков в эфире канала "Россия 24".

По словам представителя Кремля, общая картина отношений двух стран по-прежнему является печальной.

Россиянина Виктора Бута, который находился в американской тюрьме, обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Перед процедурой их помиловали, поэтому им не придется отбывать наказание в своих странах.

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