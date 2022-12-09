Политолог прокомментировал обмен Бута на Грайнер

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бритни Грайнер не совсем равноценный, но его не нужно оценивать как победу или поражение чьей-то дипломатии. Об этом заявил политолог Георгий Бовт в интервью радио КП.

Он пояснил, что Бут "тяжелее" Грайнер, однако это имеет второстепенное значение. Политолог назвал важным то, что обмен в принципе состоялся.

Вместе с тем Бовт подчеркнул, что президент США Джо Байден продает свои усилия по высвобождению Грайнер избирателям. Американский лидер выступил со специальным обращением к гражданам, а Белый дом выложил фотографии беседы с баскетболисткой по телефону.

"В общем целый такой хэппенинг получился, поэтому, думаю, что Америка считает, что это ее победа тоже. Я бы не мерил это категориями победы или поражения. Все-таки, надо отдать должное самому Буту, который отсидел больше 14 лет, он там настрадался в этой тюрьме", – отметил Бовт.

Бута обменяли на баскетболистку Грайнер в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Их помиловали перед процессом, поэтому им не придется отбывать наказание в своих странах.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неверным считать, что обмен заключенными является шагом к выходу из кризиса в отношениях США и России. Он пояснил, что обменом занимались специальные службы, а переговоры касались исключительно этой темы.



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