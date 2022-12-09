Обмен Бута и Грайнер не был шагом к выходу из кризиса в отношениях США и РФ – Песков

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Переговоры между Россией и США по обмену Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер не были шагом к решению кризиса в отношениях двух стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии газете "Известия"".

По его словам, обменом занимались специальные службы, а переговоры касались исключительно этой темы.

"Неверно, наверное, делать какие-то такие гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону выхода из того кризиса, который мы сейчас имеем в двусторонних отношениях", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что отношения России и Соединенных Штатов продолжают оставаться печальными.

Песков отметил, что Бут вернулся на Родину спустя 14 лет в американском плену, "незаконном заточении". По его словам, врачам еще предстоит определить, насколько здоров россиянин. Пресс-секретарь президента также пожелал ему скорейшей реабилитации.

Россиянина Бута, который находился в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку Грайнер накануне в Абу-Даби. Перед процессом их помиловали, поэтому им не нужно будет отбывать наказание в своих странах.



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